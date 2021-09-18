Özgür Demirtaş'tan İstanbul Havalimanı itirafı

AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri manipüle etmesiyle bilinen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, İstanbul Havalimanı'nı övdü.

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı çok temiz tutulmuş. Tebrik ederim. Böyle devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

En verimli havalimanı

Öte yandan İstanbul Havalimanı, Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde "Avrupa'nın En Verimli Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi konumunda bulunan İstanbul Havalimanı, güçlü altyapısı, verimli operasyonu, üstün teknolojisi ve sunduğu seçkin seyahat tecrübesiyle havacılık sektörünün saygın kurumlarından ödüller almaya devam ediyor.

Ulaşım Araştırmaları Dünya Konferansı (WCTRS) kapsamında faaliyet gösteren dernek, 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde İstanbul Havalimanı'nı "Avrupa’nın En Verimli Havalimanı" seçti.

Havalimanı, yönetim stratejileri, verimlilik, kapasite, operasyonel verimlilik, birim maliyet, maliyette rekabet gücü gibi yönetim stratejileri ve performans ölçümlerinin titizlikle incelendiği araştırma kriterlerinden tam not aldı.