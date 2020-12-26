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Gündem Özgür Demirtaş'ın 'özgür basın' paylaşımına tepki
Gündem

Özgür Demirtaş'ın 'özgür basın' paylaşımına tepki

CHP'ye yakın ekonomist Özgür Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı 'özgür basın' paylaşımı yoğun tepki aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:47:00 - 2020-12-26 23:38:30
Özgür Demirtaş'ın 'özgür basın' paylaşımına tepki

 yeniakit.com.tr 

CHP'ye yakın açıklamalarıyla bilinan ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan tepki alan bir paylaşımda bulundu.

Özgür Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Basının özgür olmadığı yerde sefillik olur." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Vatandaşlardan tepki geldi

Demirtaş, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan çeşitli tepkiler aldı. Vatandaşlar şu ifadelerde bulundu:

CHP'li İmamoğlu'nun muhabire takındığı davranışı mı eleştirdi?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akit TV muhabirine takındığı tavırın hemen ertesi günü Demirtaş'ın yaptığı bu paylaşım "İmamoğlu'nun gazetecilere takındığı tavrı mı eleştiriyor" sorularına neden oldu.

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