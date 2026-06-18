Özel, yeni parti hazırlıklarını bir bir anlattı! “Bir siyasi parti kurmak için iki alternatife bakıyoruz”

Now TV’de canlı yayına katılarak soruları cevaplandıran Özgür Özel: “Bir kez daha Erdoğan seçim kazanacak diyorlar. O yüzden de biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partilerin de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatife bakıyoruz. Çünkü yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım. 3'te 1 ilçesinde örgütleneceksiniz, bizim tamamında örgütlenmemiz lazım” diyerek CHP’den ayrılarak yeni parti planını tane tane anlattı.

“TEKNİK OLARAK HAZIRLANIYORUZ”

Özel’in açıklamalarını X hesabında yorumlayan Yazar Zeki Bahçe; “Soru: ‘Temmuz ayında bir şeyler görecek miyiz?’ Özgür Özel: ‘Tabii, teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz, ama hazırlığımızı yapacağız’ şeklindeki diyaloğa yer vererek, Özel ve ekibinin CHP’den ayrılmaya hazırlandığına dikkat çekti.