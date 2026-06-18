  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...' Yediği kumpir yüzünden ölmüştü: Kumpirciler 50 bin TL'lik tazminatla yırttı! İstanbul depremi için korkutan uyarı! Mutabakat imzalandı: Hürmüz Boğazı açılıyor mu? Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama! Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım! 18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 18 Haziran 2004: Hafız Sabri Koçi'nin vefatı (Arnavut Müftü, Vaiz) Savaş büyük ders oldu! Alternatif rotaları ele aldılar
Gündem Özel, yeni parti hazırlıklarını bir bir anlattı! “Bir siyasi parti kurmak için iki alternatife bakıyoruz”
Gündem

Özel, yeni parti hazırlıklarını bir bir anlattı! “Bir siyasi parti kurmak için iki alternatife bakıyoruz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Özel, yeni parti hazırlıklarını bir bir anlattı! "Bir siyasi parti kurmak için iki alternatife bakıyoruz"

CHP’nin “Butlan” Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararının ardından siyasi parti kurma hazırlıklarına giriştiklerini itiraf ederek detayları tek tek anlattı.

Now TV’de canlı yayına katılarak soruları cevaplandıran Özgür Özel: “Bir kez daha Erdoğan seçim kazanacak diyorlar. O yüzden de biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partilerin de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatife bakıyoruz. Çünkü yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım. 3'te 1 ilçesinde örgütleneceksiniz, bizim tamamında örgütlenmemiz lazım” diyerek CHP’den ayrılarak yeni parti planını tane tane anlattı.

“TEKNİK OLARAK HAZIRLANIYORUZ”

Özel’in açıklamalarını X hesabında yorumlayan Yazar Zeki Bahçe; “Soru: ‘Temmuz ayında bir şeyler görecek miyiz?’ Özgür Özel: ‘Tabii, teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz, ama hazırlığımızı yapacağız’ şeklindeki diyaloğa yer vererek, Özel ve ekibinin CHP’den ayrılmaya hazırlandığına dikkat çekti.

Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! "Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!"
Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”

Gündem

Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”

Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!
Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!

Gündem

Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!
Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!

Gündem

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür ve Ekrem’e sert tepki: CHP sizin oyun alanınız değil!

Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!
Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

Gündem

Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23