  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asker alımları ne zaman olacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor
için kalan
Aktüel

(Özel) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:39:57 -
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde görüntülerin oluştuğu pazarlarda ürünlerin elle seçildiği, bir çok vatandaşta maske takmadığı görüldü.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kağıthane Gültepe’de kurulan semt pazarına akın etti. Binlerce insanın geldiği ve iğne atsan yere düşmeyecek olan pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok vatandaşın maske takmadığı pazarda, ürünler elle seçilip poşetlere konuldu. Tüm uyarıları rağmen pazarlara akın eden vatandaşlar canlarını hiçe saydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı