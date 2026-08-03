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Dünya O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya

O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

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O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

Danimarka’da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama başladı. İlk gruptaki 1600 genç, temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun operasyonel görevlerinde yer alacak.

Danimarka’da artan güvenlik endişeleriyle zorunlu askerlik sistemi değiştirildi. Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberine göre, bugün başlayan uygulama kapsamında 1600 genç, daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik hizmetini 11 ay boyunca yerine getirecek.

 

Yeni sistem kapsamında askerler temel eğitimin ardından 6 ay süreyle ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacak.

Danimarka'nın Aalborg kentindeki kışlada yeni zorunlu askerlik uygulaması kapsamında askerlik hizmetine başlayan 20 yaşındaki Joy Berg, yeni üniformasını giymek için heyecanla beklediğini ve operasyonel görev üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

 

Berg, 11 aylık hizmet süresinin kendisine orduyu daha iyi tanıma ve daha güçlü arkadaşlıklar kurma fırsatı sağlayacağını belirterek, ülkesini savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

 

"Ülken için savaşa gitmeye hazır mısın?" sorusuna Berg, "Evet, zaten burada olma sebebimiz bu ama annem sorarsa hayır." cevabını verdi.

Aalborg Üniversitesinde Avrupa güvenliği ve savunma politikaları alanında dış öğretim görevlisi Jeppe Plenge Trautner, 4 aylık zorunlu askerlikten 11 aylık sisteme geçişle artık yalnızca bireysel askerlerin değil, kısa sürede savaşa sevk edilebilecek askeri birliklerin yetiştirileceğini ifade etti.

 

Trautner, yeni uygulamanın, Kuzey Avrupa'da artan savaş riski nedeniyle hayata geçirilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Yeni sistem çerçevesinde, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği Savunma Günü'ne çağrılacak.

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