Özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi

Konak ilçesinde bulunan özel bir lisede iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasında çıkan kira anlaşmazlığı nedeniyle öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okulun boşaltılması talep edildi. İcra ve arsa sahibinin avukatları, okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemlerini sürdürdü. Tahliye kararının ardından 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edilirken dersteyken bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoke içinde evlerine döndü.

Veliler Tepki Gösterdi

Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. İş insanı Tunç Kip'e ait olduğu öne sürülen okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Öğrenci ve Öğretmenler Dersteyken Haciz Geldi

Öğrenciler ve öğretmenlerin derste oldukları esnada gerçekleşen tahliye sebebiyle okul yönetimi, en azından okullar kapanana kadar süre tanınması gerektiğini, yapılanın doğru olmadığını belirtti. Çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını söyleyen veliler de tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdiler. Okulda öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencisi çocuğunun mağdur olduğunu belirten velilerden Ayşe Gülen Mehtercibaşıoğlu, şimdi ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.