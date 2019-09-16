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(Özel) İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada

Emirgan sahil yolunda alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü, hatalı sollama yapması sonucu süratli bir şekilde karşı yönden gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
(Özel) İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada

Emirgan sahil yolunda alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü, hatalı sollama yapması sonucu süratli bir şekilde karşı yönden gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansırken, taksideki yolcu kadın kazanın şokuyla koşarak bankta oturan bir adama sarıldı.


Kaza, geçtiğimiz Salı günü gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen bir sürücü, hafif ticari araca binerek yola çıktı. Sahil yolunun boş olmasını fırsat bilen sürücü, sürat yaparak seyretmeye başladı. Sürücü tam virajı döneceği esnada önüne çıkan otomobili sollamak istedi. Ancak sürücü karşı yönden gelen taksiyi son anda görünce duramayarak feci şekilde çarptı. Çarpma sonucu her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, taksinin içerisindeki yolcular hafif şekilde yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Taksideki kadın korkudan banktaki adama sarıldı


Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada süratli gelen hafif ticari araç önündeki otomobili sollamak istiyor. Sürücü o esnada karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıyor. Vatandaşlar korkudan oturdukları yerden sıçrıyor. Taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcu, panikle araçtan inerek bankta oturan bir adama sarılıyor. Vatandaşların taksi ve hafif ticari araçtakilerin durumunu kontrol ediyor. Sürücülerin ise kazanın şokunu atlamadıkları görülüyor.



“Eğer taksi olmasaydı direkt denize uçacaktı”


Kazayı gören Ahmet Yaman, “Sürücü alkollüydü, birdenbire direksiyonu kırıp sollamaya kalktı. Sonra taksiye direkt kafadan vurdu. Baya şiddetli bir kaza oldu, müşteri şoka girip taksiden atladılar. Sağa ve sola kaçıştılar, arkadaşlarımız tuttu. Yani o şokta, sürücü o şiddetle ön koltuktan yan koltuğa zıpladı. Hafif yaralı vardı, sürücü aşırı derecede alkollüydü, alkol şişeleri vardı. Onlar da sağa ve sola saçıldı. Baya gürültülü bir kazaydı, frene falan basmadan direkt vurdu. Eğer taksi olmasaydı direkt denize uçacaktı” dedi.


Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza hakkında gerekli incelemeleri yapıp tutanak tuttuktan sonra sürücülere adli ve idari işlem uyguladı. Uzun süre aksayan trafik, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
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