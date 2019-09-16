0553 313 94 23

(Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası gencin ölümünde ihmal iddiası

Manisa’da 3 yıl önce bipolar bozukluk şikayetiyle götürüldüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatışı gerçekleştikten 2 gün sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin açılan dava sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, görevli hemşireleri kusurlu buldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
(Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası gencin ölümünde ihmal iddiası

Manisa’da 3 yıl önce bipolar bozukluk şikayetiyle götürüldüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatışı gerçekleştikten 2 gün sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin açılan dava sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, görevli hemşireleri kusurlu buldu. 300 bin lira tazminat almaya hak kazanan aile, tutuksuz yargılanan üç hemşirenin yanı sıra görevli doktorun da tutuklanmasını istiyor.


Manisa’da bipolar bozukluk tanısı konulan 19 yaşındaki Bülent Koçak, 24 Eylül 2016 tarihinde yatırıldığı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğunun ölümünden şüphelenen aile Bülent Koçak’ın otopsisinin yapılmasını istedi. İzmir’de yapılan otopside kesin ölüm sebebi belirlenemezken dosyalar İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kuruluna gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulundaki 11 hekim oy birliğiyle, ‘işinin takibinden sorumlu olan hemşirenin kusurlu eylemiyle kişinin 26.09.2016 tarihindeki ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur’ kararını verdi. Kararın ardından Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, gencin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen hemşireler A.Ç., N.Y., ve F.K., ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçuyla yargılandı. 3 görevli hemşirenin tutuksuz yargılaması devam ederken, aile hemşirelerin yanı sıra doktor H.S.K.’nın da tutuklanmasını talep etti.


Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bülent Koçak’ın ağabeyi Deniz Koçak, er ya da geç adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Koçak, şöyle devam etti:


"24 Eylül 2016 tarihinde kardeşim Bülent Koçak’ı, rahatsızlığından dolayı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdım. 2 gün sonra 26 Eylül 2016 tarihinde kardeşimin aşırı dozun kalp krizini tetikleyerek vefat ettiği haberini aldım. Cenazemizi aldık. Şüpheli ölüm olduğu için otopsi istedik. Dosyalar İzmir’e gitti. İzmir’de otopsi yapıldı. Kişinin ölüm sebebi belli olmadığı için dosyalar İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildi. Davanın açıklaması için 1 buçuk yıl kadar bekledik. Şu an Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde dava görülüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulunda biri başkan olmak üzere 11 hekim oy birliğiyle karar verdi. Kurulun, ‘Kişinin takibinden sorumlu olan hemşirenin kusurlu eylemiyle kişinin 26.09.2016 tarihindeki ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur’ yazısına istinaden tutuklu yargılanmalarını talep ettik. Tutuklu yargılanma talebimiz reddedildi. Şu an o şahıslar dışarıda görevlerine devam ediyorlar. Şu an vicdanen bitik durumdayız."



Hastane 300 bin liralık tazminata mahkum edildi


Koçak, Manisa 2’nci İdare Mahkemesinde açılan tazminat davasının sonuçlandığını ve hastanenin 300 bin liralık tazminata mahkum edildiğini kaydetti. Maddi olarak aldıkları tazminatın manevi açıdan acılarını tatmin etmediklerini sözlerine ekleyen Koçak, "Davayı açtıktan sonra biri maddi diğeri manevi iki çeşit davamız açıldı. Maddi davamız sonuçlandı. Hastane 300 bin liralık tazminata mahkum edildi. Manevi olarak taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyorlar. Henüz bir sonuç çıkmadı. Mahkemenin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Manisa 2’nci İdare Mahkemesinde 300 bin liralık tazminatı kazandığımıza göre şu an davamızda haklıyız. Bu kişilerin kusurlu olduğunun da kanıtıdır. Maddi olarak aldığımız tazminat manevi acımızı tatmin etmedi. Adli tıp raporuna göre kişinin ölümünün pozisyonel asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu, takip eden hemşirenin takip etmediği için ölümünden sonra fark ettiği için kusurlu olduğu yazıyor. Üç hemşire yargılanıyor ama doktorunda yargılanmasını talep ettik. Doktorunda hatasının olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    1. ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye..
    2. "Futbolda şike kumpası" davası
    3. Kayseriler, Irmak Arıcı konseri ile..
    4. Altın Portakal’dan, Selma Güneri ve..
    5. Ümraniye’de vinç özel halk otobüsüne..
    6. Malazgirt’te milli takım seçmeleri
    7. Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş..
    8. Taekwondo Milli Takımı, Bulgaristan’da..
    9. Otomobilde Eylül ayı fırsatları
    10. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    11. Göz şişliği nasıl geçer? Göz şişliği..
    12. Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan..
    13. Hız yapan sürücülere radarlı önlem
    14. Karapürçek’te Başpehlivan Orhan Okulu
    15. Taksici kadın müşteriyi tekme tokat..
    16. Deri soyulması neden olur? Ciltte deri..
    17. Tarsus Belediyesi personeline temel..
    18. Akdağ’da yetişen kekikler her derde..
    19. Eski telefonlar Galaxy Note10 ile..
    20. Terör örgütü PKK’ya tepkiler çığ gibi
    21. AK Partili isimden Davutoğlu..
    22. İhracatın Şampiyonu Gülsan Holding’e..
    23. İzmir’de Hareketlilik Haftası..
    24. ABD'li yetkili Suudi petrol..
    25. Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa..
    26. GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim..
    27. TDV'den "İslam Dünyasında Gençlik ve..
    28. Muş Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik..
    29. Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3..
    30. Mersin'de cep telefonu hırsızlığı..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda