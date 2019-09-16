(Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası gencin ölümünde ihmal iddiası

Manisa’da 3 yıl önce bipolar bozukluk şikayetiyle götürüldüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatışı gerçekleştikten 2 gün sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin açılan dava sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, görevli hemşireleri kusurlu buldu. 300 bin lira tazminat almaya hak kazanan aile, tutuksuz yargılanan üç hemşirenin yanı sıra görevli doktorun da tutuklanmasını istiyor.

Manisa’da bipolar bozukluk tanısı konulan 19 yaşındaki Bülent Koçak, 24 Eylül 2016 tarihinde yatırıldığı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğunun ölümünden şüphelenen aile Bülent Koçak’ın otopsisinin yapılmasını istedi. İzmir’de yapılan otopside kesin ölüm sebebi belirlenemezken dosyalar İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kuruluna gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulundaki 11 hekim oy birliğiyle, ‘işinin takibinden sorumlu olan hemşirenin kusurlu eylemiyle kişinin 26.09.2016 tarihindeki ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur’ kararını verdi. Kararın ardından Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, gencin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen hemşireler A.Ç., N.Y., ve F.K., ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçuyla yargılandı. 3 görevli hemşirenin tutuksuz yargılaması devam ederken, aile hemşirelerin yanı sıra doktor H.S.K.’nın da tutuklanmasını talep etti.

Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bülent Koçak’ın ağabeyi Deniz Koçak, er ya da geç adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Koçak, şöyle devam etti:

"24 Eylül 2016 tarihinde kardeşim Bülent Koçak’ı, rahatsızlığından dolayı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdım. 2 gün sonra 26 Eylül 2016 tarihinde kardeşimin aşırı dozun kalp krizini tetikleyerek vefat ettiği haberini aldım. Cenazemizi aldık. Şüpheli ölüm olduğu için otopsi istedik. Dosyalar İzmir’e gitti. İzmir’de otopsi yapıldı. Kişinin ölüm sebebi belli olmadığı için dosyalar İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildi. Davanın açıklaması için 1 buçuk yıl kadar bekledik. Şu an Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesinde dava görülüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adlı Tıp İhtisas Kurulunda biri başkan olmak üzere 11 hekim oy birliğiyle karar verdi. Kurulun, ‘Kişinin takibinden sorumlu olan hemşirenin kusurlu eylemiyle kişinin 26.09.2016 tarihindeki ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur’ yazısına istinaden tutuklu yargılanmalarını talep ettik. Tutuklu yargılanma talebimiz reddedildi. Şu an o şahıslar dışarıda görevlerine devam ediyorlar. Şu an vicdanen bitik durumdayız."

Hastane 300 bin liralık tazminata mahkum edildi

Koçak, Manisa 2’nci İdare Mahkemesinde açılan tazminat davasının sonuçlandığını ve hastanenin 300 bin liralık tazminata mahkum edildiğini kaydetti. Maddi olarak aldıkları tazminatın manevi açıdan acılarını tatmin etmediklerini sözlerine ekleyen Koçak, "Davayı açtıktan sonra biri maddi diğeri manevi iki çeşit davamız açıldı. Maddi davamız sonuçlandı. Hastane 300 bin liralık tazminata mahkum edildi. Manevi olarak taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyorlar. Henüz bir sonuç çıkmadı. Mahkemenin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Manisa 2’nci İdare Mahkemesinde 300 bin liralık tazminatı kazandığımıza göre şu an davamızda haklıyız. Bu kişilerin kusurlu olduğunun da kanıtıdır. Maddi olarak aldığımız tazminat manevi acımızı tatmin etmedi. Adli tıp raporuna göre kişinin ölümünün pozisyonel asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu, takip eden hemşirenin takip etmediği için ölümünden sonra fark ettiği için kusurlu olduğu yazıyor. Üç hemşire yargılanıyor ama doktorunda yargılanmasını talep ettik. Doktorunda hatasının olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.