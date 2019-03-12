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Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?

İsmet Özel ile ilgili son dakika haberinin ardından sağlık durumu merak ediliyor.Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar gibi unutulmaz şarkıların sahibi Özdemir Erdoğan, Kim Bilir, Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı Filmi'nin unutulmaz müziği) gibi eserlere imza atmıştır. İşte Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?

12 Mart 2019 Salı 17:44
Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?

İsmet Özel ile ilgili son dakika haberinin ardından sağlık durumu merak ediliyor.  Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar gibi unutulmaz şarkıların sahibi Özdemir Erdoğan, Kim Bilir, Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı Filmi'nin unutulmaz müziği) gibi eserlere imza atmıştır. İşte Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir? 

Özdemir Erdoğan, 17 Haziran 1940 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafı Ermeni kökenli, babaannesi Çerkez, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir. Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

Özdemir Erdoğan'ın eserleri

Sevdim Seni Bir Kere, İkinci Bahar, Pervane, Baharda Kuşlar Gibi, Küçük Bir Aşk Masalı, Karlı Kayın Ormanında, Kim Bilir, Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı Filmi'nin unutulmaz müziği), Bebek, Aşkın Tortusu Kalır, Paranın Ne Önemi Var, Bir Garip Yolcu, Samanyolu, Fahriye Abla, Duyduk Duymadık Demeyin, Bu Son Olsun, Deniz Ve Mehtap, Sensiz Saadet, Herkes Kendine Benzer, Dağlar Dağlar, Yak Bir Sigara. 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:44
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