Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında, Schalke 04'ün sahasında Werder Bremen'e karşı 3-1 mağlup olduğu maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen milli oyuncu Ozan Kabak, konuya açıklık getirdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'a yapılan faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tüküren Ozan Kabak Almanya'da gündeme oturdu.

Mücadelenin 58. dakikasında penaltıya neden olan ve 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan 20 yaşındaki oyuncu Maçtan sonra. sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı hamleyi değerlendirdi.

Ozan açıklamasında "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bu kasıtlı bir hareket değildi, bir kazaydı. Kamera açısı yanıltıcı olabilir, ancak buna tükürmek niyetinde değildim. Böyle bir hareketi bu güne kadar hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Yanlış anlaşılmam büyük bir talihsizlikti. Yine de rakibimden özür dilerim. "ifadelerini kullandı.

Maçın ardından konuşan Ludwig Augustinsson, "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hoş değil. Adil oyun böyle değil. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı kazandık." Dedi.

Ozan Kabak'ın bu eylemi bilinçli olarak yapmadığını savunan Schalke 04'ün koçu David Wagner, "Çok çirkin bir hamle gibi görünüyor ama Ozan'ın bunu kasten yapmadığına% 100 eminim. Çünkü Ozan böyle bir kişi değil.. " değerlendirmesinde bulundu.

Görüntülerin ardından Alman Futbol Federasyonu'nun soruşturma açması halinde Ozan Kabak'a suçlu bulunması halinde başka cezalar getirilebileceği iddia edildi.