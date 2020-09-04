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Dünya Oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı
Dünya

Oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı

Ben Affleck’in ardından Batman’i oynamak için kolları sıvayan İngiliz oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı. Batman filminin çekimleri, setteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:33:00 -
Oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı

DC evreninin popüler karakteri Batman’in yeni filminde başrolü kapan İngiliz oyuncu Robert Pattinson’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Çekimleri başlayan Batman filminin setinde görev alan tüm ekip çalışanlarına koronavirüs testi yaptırıldı. Testlerin sonuçlanmasıyla birlikte bazı çalışanların koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Yeni tip koronavirüse yakalananlardan birinin de Robert Pattinson olduğu anlaşıldı.

Test sonucunun gelmesiyle birlikte koronaya yakalandığı belirlenen Robert Pattinson ve set çalışanları nedeniyle, Batman’in çekimlerine ara verildiği bildirildi.

Batman’i Pattinson’dan önce Ben Affleck oynamış ve film beklenen ilgiyi görmemişti. Yönetmen Cristopher Nolan imzalı Batman serisinde başrolü oynayan Christian Bale ise, performansıyla beğeni toplamıştı. Çekimleri ertelenen yeni Batman filminin, Nolan imzalı Kara Şövalye serisini yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.

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