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Oyuncak kampanyasına büyük ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen ’Kullanmadığımızoyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz’ kampanyasının, başta çocuklar olmaküzere Mersinlilerden büyük ilgi gördüğü bildirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
Oyuncak kampanyasına büyük ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen ’Kullanmadığımızoyuncakları saklamıyoruz paylaşıyoruz’ kampanyasının, başta çocuklar olmaküzere Mersinlilerden büyük ilgi gördüğü bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk ÇalışmaGrubu’nun yürüttüğü kampanya çerçevesinde, daire başkanlıklarına afiş vekutular bırakıldı. Personeller tarafından oyuncak ve kitap desteği sunulankampanya için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelitarafından hazırlanan eğlenceli video içeriği hedeflenen kitleye ulaştı.


Çocuklar, çağrı videosuna kulak verdi


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi personelleri tarafından hazırlanan veBüyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşılan destek çağrısıvideosu, personeller tarafından kutuya bırakılan oyuncaklarla çekildi. Çocuklara“Uzun zamandır bir evin köşesinde bekliyorduk. Bizi aldılar, yıkadılar, temizledilerve şimdi de köydeki çocuklar için yola çıkıyoruz. Siz de oyuncaklarınızı MersinBüyükşehir Belediyesi’ne getirin, oyuncağı olmayan çocuklar doya doya oynasın”cümleleriyle yapılan çağrı, sosyal medyada beğeni ve olumlu yorumları toplarken,kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.


Oyuncakları paylaşırken de ilk defa kavuşmuş gibi mutlu oldular


Çığ gibi büyüyen kampanya, daha önce hiç oyuncakla oynamamış veya oyuncak alma imkanı bulamayan çocukların oyuncağa kavuşmasını sağlıyor. Kampanya kent geneline yayılırken, çocuklarda paylaşma bilincini ve dayanışmayı da güçlendiriyor. Kullanmadığı oyuncakları daire başkanlıklarındaki kutulara bırakan çocuklar, hayallerini süsleyen oyuncakları paylaşırken de ilk defa kavuşmuş gibi mutlu oldu. Gelinen süreçte ilginin katlanarak arttığı kampanya, Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarındaki kutulara bırakılan oyuncaklarla devam ediyor ve yeni paylaşımcıları bekliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
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