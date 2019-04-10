Oyak Renault 50’nci yılını kutladı

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un ev sahipliğinde düzenlenen kutlama şölenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği, Uludağ İhracatçılar Birliği gibi iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri, Oyak Yönetim Kurulu Başkanı (E.) Tümgeneral Mehmet Taş, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Oyak Renault üst düzey yöneticileri ile birlikte tedarikçileri ve Bursa iş ve cemiyet dünyasından tanınmış isimler katıldı.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault’un yarım asırlık tarihinde ürettiği araçlarla her döneme damgasını vurarak Türkiye’nin gururu olmayı başardığını belirtti. Oyak Renault’un 50 yıl önce 381 kişi ile Türkiye’de otomobil üretimi yapmak üzere çıktığı yolda bugün 7 bin kişiyi aşkın büyük bir aileye dönüştüğüne dikkat çeken Aoun, “Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye’nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz” dedi.

“Yeni Clio ile başarı hikayesi yazacağız”

Geçtiğimiz yıl Oyak Renault’un fabrika modernizasyonu ve yeni proje geliştirmek amacıyla yeni yatırımlar gerçekleştirdiğini anımsatan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Bildiğiniz üzere en son gözbebeğimiz yeni Clio’yu üretme süreci içindeyiz. Araçtan araca bağlantı ve otonom sürüş özelliği taşıyan ilk araç olan Yeni Clio’nun, Avrupa ve Türkiye’de yeni bir başarı hikayesi yazacağına inancım tam. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu başarılar mühendislerimizin uzmanlığı, üretim, satın alma, İnsan Kaynakları, Finans ve Oyak Renault’un tüm bölümlerinde çalışan arkadaşlarımızın bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde sağlanmıştır” diye konuştu.