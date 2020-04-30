OTSO Başkanı Şahin "Nefes Kredisi"ni değerlendirdi:

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Nefes Kredisi ile finansman sıkıntısı çeken üyelerinin bir nebze olsun bu zorluğu giderebileceklerini belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili OTSO'da toplantı gerçekleştirildi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, finansman bulmakta zorluk çeken işletmeler için 27 Nisan'dan itibaren TOBB Nefes Kredisi'nin devreye girdiğini anımsatarak, "Ordu'da, 2018 yılı cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen üyelerimize 50 bin lira kredi verilecek. Böylelikle finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz bir nebze olsun bu zorluğu giderebilecek." ifadesini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi'nde 'vergi, SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. 50 bin lira kredi için 150 lira banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Üyelerimiz odamızdan online olarak da alabilecekleri üye belgeleri ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Yıllık faizi yüzde 7,5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılabilecek."



