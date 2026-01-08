Otomotivde Çifte Rekor Yılı Hem İhracat Hem Satışlar Tavan Yaptı

ONUR YILMAZ İSTANBUL

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılında gerçekleştirdiği 41.5 milyar dolarlık ihracat ile tarihinin en yüksek performansına ulaştı. Son üç yılda kesintisiz rekor kıran sektör, ülke ihracatında liderliğini pekiştirirken toplam ihracattaki payını yüzde 17.5’e taşıdı. Global ekonomi zayıf seyrederken, ticaret savaşları, gümrük vergileri ve korumacılık eğilimlerinin yükseldiği bir dönemde Türkiye, geniş üretim kapasitesi, istihdam oluşturma ve ihracat artışıyla öne çıktı. Küresel tedarik zincirinin aksadığı 2025 yılında, otomotiv sektörü güçlü performansıyla pozitif ayrıştı.

Otomotiv İhracatında Son Yılların Seyri

Otomotiv sektörünün ihracatı, pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen 2020’den itibaren hızlı bir yükseliş trendi yakaladı:

2020: 25.5 milyar dolar

2021: 20.2 milyar dolar

2022: 31 milyar dolar

2023: 35 milyar dolar

2024: 37.2 milyar dolar

2025: 41.5 milyar dolar

Bu dönemde sektör, Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracat rekorunu kırarken, son 20 yılda 19 kez ülke ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülke ihracatı 2025 yılında 273.4 milyar dolar seviyesine yükseldi ve bir önceki yıla göre yüzde 4.5 artış gösterdi. Aralık ayında ise ihracat yüzde 12.8 artışla 26.4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde otomotiv ihracatı, yıllık bazda yüzde 11.6 artış kaydetti.

Almanya Başta Olmak Üzere 10 Ülkeye Yoğunlaşan İhracat

2025 yılında Türkiye otomotiv sektörünün ihracatında ilk 10 ülke toplam satışın yüzde 75’ini oluşturdu. Başlıca ihracat pazarları ve bir önceki yıla kıyasla değişim oranları şöyle:

Ülke 2024 ($) 2025 ($) Değişim (%)

Almanya 4.854.656 6.611.619 36

Fransa 4.340.477 5.088.220 17

B. Krallık 4.100.346 4.208.917 3

İspanya 2.504.690 3.417.563 36

İtalya 3.435.450 3.294.534 -4

Slovenya 1.798.929 2.285.692 27

Polonya 1.831.654 1.847.563 1

Belçika 1.400.774 1.663.281 19

Romanya 1.159.235 1.561.716 35

ABD 1.209.102 1.202.829 -1

İl Bazında Lider Kocaeli

Otomotiv ihracatında Kocaeli, 12.3 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bunu Bursa (9.2 milyar dolar), İstanbul (8.6 milyar dolar), Sakarya (5 milyar dolar) ve Ankara (1.9 milyar dolar) takip etti. Bu veriler, Marmara Bölgesi’nin Türkiye otomotiv sanayindeki kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

İç Pazar Canlı, Elektrikli Araç Satışları Artıyor

Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025’te önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Bu satışların 1 milyon 84 bin 496 adedi otomobil, 283 bin 904 adedi hafif ticari araçlardan oluştu. Aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 191 bin 620 adetle yüzde 12.55 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışları ise 191 bin 960 adetle yüzde 17.7 pay aldı. Yerli marka Togg, 2025 yılı içinde 39 bin 20 adet satışla dikkat çekti. Çinli marka BYD ise 45 bin 537 adet satışla pazarda güçlü performans gösterdi.

Satışların Segment, Gövde Tipi ve Motor Dağılımı

Segment dağılımı:

C segmenti: 599.790 adet (%55,3)

B segmenti: 292.700 adet (%27)

A segmenti ve diğerleri: Kalan pay

Gövde tipi:

SUV: 671.819 adet (%61,9)

Sedan: 247.005 adet (%22,8)

Hatchback: 156.078 adet (%14,4)

Motor tipine göre satışlar:

Benzinli: 509.217 adet (%47)

Hibrit: 295.378 adet (%27,2)

Elektrikli: 191.960 adet (%17,7)

Dizel: 80.346 adet (%7,4)

Otogaz: 7.595 adet (%0,7)

Elektrikli araçlar motor gücüne göre:

160 kW altı: %13,9 pay, %75,2 artış

160 kW üstü: %3,8 pay, %113,5 artış

Motor hacmi:

1400 cc altı: %34,1 pay, %14 düşüş

1400-1600 cc: %20,1 pay, %14,6 düşüş

1600-2000 cc: %0,6 pay, %14,4 artış

2000 cc üstü: %0,2 pay, %15 artış

Emisyon seviyeleri:

120-140 gr/km: 338.675 adet (%31,2)

<100 gr/km: 260.518 adet (%24)

Şanzıman tipi:

Otomatik: 1.030.458 adet (%95)

Manuel: 54.038 adet (%5)

Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif ticari araçlarda en çok tercih edilen gövde tipi van (%75.8, 215.193 adet) olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9.3 pay ve 26.452 adetle ikinci sırada yer aldı.

Aralık Ayında Satış Rekoru Kıran Markalar

2025 Aralık ayında Türkiye otomobil pazarının en çok satan ilk 10 markası şunlar oldu:

Marka Aralık S atışı

Renault 24.018 adet

Ford 18.526 adet

Volkswagen 16.640 adet

Fiat 15.960 adet

Toyota 11.904 adet

Peugeot 11.539 adet

Opel 10.788 adet

Citroen 10.713 adet

Hyundai 7.502 adet

Togg 7.305 adet

Togg’un 2025 yılı toplam satış rakamı 39.020 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Otomotivinde Gelecek Perspektifi

Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, ihracat rekorlarıyla küresel tedarik zincirinde önemli bir oyuncu konumunu güçlendirdi. Özellikle elektrikli ve hibrit araç segmentindeki hızlı büyüme, sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi üretim kapasitesine işaret ediyor.

Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi üretim üsleri, ihracattaki liderliğiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Öne çıkan veriler, Türkiye’nin otomotiv sektöründe hem iç pazarda hem ihracatta büyümesini sürdürdüğünü, elektrikli araç ve SUV segmentlerinin ise geleceğin öncü trendleri olduğunu gösteriyor. 2025, Türk otomotivinin küresel rekabet gücünü ve ihracat başarısını perçinlediği bir yıl olarak tarihe geçti.