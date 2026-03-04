  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi’nin ülkeye düşen İran füzeleriyle ilgili vakalara ilişkin açıklaması, İran füzelerinin yüksek hassasiyetini gözler önüne serdi.

İran’dan Kuveyt’teki Amerikan üslerine yönelik yapılan füze saldırılarına ilişkin televizyon kanallarına açıklamada bulunan Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi, “Bize onlarca vaka ulaştı ve bunların hiçbiri Kuveytli değildi” ifadelerini kullandı.

“DEMEK Kİ İRAN FÜZELERİ YÜKSEK HASSASİYETLE VURUYORMUŞ”

Kuveyt Sağlık Bakanı’nın açıklaması, sosyal medyada süratle yayılırken, “Demek ki İran füzeleri yüksek hassasiyetle vuruyormuş. Sadece Amerikan askerleri vuruluyormuş” yorumlarını beraberinde getirdi.

