31 yıl hapis cezası vardı! AVM'de iftar yaparken yakalandı
Aktüel

31 yıl hapis cezası vardı! AVM’de iftar yaparken yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
31 yıl hapis cezası vardı! AVM’de iftar yaparken yakalandı

Erzurum’da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

Erzurum’da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

 

Bu kapsamda ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A'nın (32), Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iftar yaptığını tespit etti.

 

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

 

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

