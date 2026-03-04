Fenerbahçe’de Ederson şoku! Gaziantep deplasmanında kale boş kaldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Gaziantep FK ile kritik bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe’de, yıldız kaleci Ederson’dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakat sakat oynayan Brezilyalı eldiven, ağrıları artınca tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sol arka adalesinde zorlanma olan ve Antalyaspor maçında oynayan Ederson, ağrıları artınca tedbir amaçlı olarak bu mücadelenin kadrosuna alınmadı.
Brezilyalı eldivenin cuma günü takımla birlikte çalışmalara başlaması ve pazar günü Samsunspor’a karşı sarı-lacivertli takımın kalesini koruması bekleniyor.