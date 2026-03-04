Fenerbahçe’de Ederson şoku! Gaziantep deplasmanında kale boş kaldı

  • İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Gaziantep FK ile kritik bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe’de, yıldız kaleci Ederson’dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakat sakat oynayan Brezilyalı eldiven, ağrıları artınca tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin kalesinde "Ederson" alarmı çalıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı file bekçisi sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Ederson, Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4’üncü haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de Ederson gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sol arka adalesinde zorlanma olan ve Antalyaspor maçında oynayan Ederson, ağrıları artınca tedbir amaçlı olarak bu mücadelenin kadrosuna alınmadı.

Brezilyalı eldivenin cuma günü takımla birlikte çalışmalara başlaması ve pazar günü Samsunspor’a karşı sarı-lacivertli takımın kalesini koruması bekleniyor.

