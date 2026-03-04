Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

  • İSTANBUL
Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin mirasına bağlayarak komik duruma düştü.

Ortadoğu ateş çemberinden geçerken, trilyonluk Arap devletleri korkuyla titrerken Türkiye'nin bu listede yer almamasının asıl sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki milli savunma hamleleri olduğunu görmezden gelen Toker, adeta rüya aleminde geziyor.

Türkiye bugün "tepemize bomba yağar mı" endişesi taşımıyorsa, bu durum Toker'in sığındığı "kör topal demokrasi" söylemleriyle değil; göklerde süzülen Kızılelma, denizlerdeki TCG Anadolu ve sınır ötesinde terörü kaynağında kurutan İHA ve SİHA'larımız sayesindedir.

Caydırıcılık laiklik güzellemeleriyle değil, yerli ve milli teknolojiyle tesis edilir. Kendi savunma sanayisini kuran, enerjide tam bağımsızlık yolunda dev adımlar atan güçlü Türkiye gerçeğini hazmedemeyenlerin, güvenlik ve huzuru sadece nostaljik bir minnet borcuna indirgemesi tam bir akıl tutulmasıdır.

