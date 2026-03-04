  • İSTANBUL
Fed için kritik hamle! Trump'ın adayı Senato'ya sunuldu
Dünya

Fed için kritik hamle! Trump'ın adayı Senato'ya sunuldu

Fed için kritik hamle! Trump'ın adayı Senato'ya sunuldu

Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh’ın adaylığının Senato’ya gönderilmesiyle onay süreci resmen başladı.

ABD’de Fed başkanlığı için adaylık süreci resmen başladı. Başkan Donald Trump’ın bu görev için aday gösterdiği eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın ismi Senato’ya sunularak onay süreci başlatıldı.

 

14 yıllık bir dönem

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD Senatosu'na sunulan adaylığa dair duyuru paylaşıldı. Buna göre Warsh, dört yıllık bir dönem için Fed başkanlığı görevine, 1 Şubat 2026'dan başlamak üzere 14 yıllık bir dönem için de Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi.

 

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

 

Adaylığın Senato'ya sunulmasıyla Warsh'ın Fed başkanlığı görevine gelmesi için gereken onay süreci resmi olarak başlamış oldu.

 

Warsh, Senato tarafından onaylanırsa görev süresi mayıs ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerini alacak.

