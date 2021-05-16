  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yapılan aşı miktarı açıklandı
Bakan Akar'dan yaralanan Mehmetçiğe ziyaret
Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı
Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
Ekonomi Otomotiv sektöründe büyük kriz! 100 milyar doları geçebilir
Ekonomi

Otomotiv sektöründe büyük kriz! 100 milyar doları geçebilir

Aylardır otomotiv üretimini sekteye uğratan çip krizinin küresel otomotiv endüstrisinde yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayba neden olabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:45:00 -
Otomotiv sektöründe büyük kriz! 100 milyar doları geçebilir

Yılbaşından bu yana küresel düzeyde yaşanan çip krizinde bilanço ortaya çıkmaya başladı.

AlixPartners tarafından yapılan açıklamada üretimi aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu.

Küresel çip krizi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede otomobil üretimine geçici olarak ara verilmesine neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show ısrarı felaketi oldu!
Medya

İbo Show ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören ve iyileştikten sonra şov programı yapmaya başlayan İbrahim Tatlıses, programda iste..
Şampiyonluk kutlamasında büyük kavga! O anlar cep telefonu ile kaydedildi
Spor

Şampiyonluk kutlamasında büyük kavga! O anlar cep telefonu ile kaydedildi

Zeytinburnu’nda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan iki grup arasında büyük kavga çıktı. o anlar cep telefonu kamerasıyla ..
Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler
Dünya

Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınır hattı için Rusya'dan yardım istediği öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay