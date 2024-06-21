Otomobil su kanalına girip takla attı: 1 ölü 3 ağır yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk 3 kişi de ağır yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Darende İlçesi Yukarılupınar Mahallesi D-300 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Darende'den Malatya istikametine seyir halinde olan O.C. (34) idaresindeki 44 AEA 718 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girip takla attı.
Kazada sürücüsü O.C. ve araçta bulunan S.Ü. (31) Y.A.Ü. (2) adlı çocuk ağır yaralanırken, B.P. (31) adlı kadın olay yerinde vefat etti.
Haber verilmesi olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden B.P.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. (İLKHA)