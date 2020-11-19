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Spor Otomobil sporlarında 2020 şampiyona ve kupa turnuvaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Spor

Otomobil sporlarında 2020 şampiyona ve kupa turnuvaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:38:08 -
Otomobil sporlarında 2020 şampiyona ve kupa turnuvaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 21 Kasım'dan itibaren 6 hafta boyunca Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda düzenleneceği duyurulan 2020 şampiyona ve kupa turnuvalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

TOSFED'den yapılan açıklamada, daha önce kısa takvim çerçevesinde ilan edilen ralli, pist, off-road, baja, karting ve drift branşlarındaki organizasyonların iptal edildiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ve güneşin batma saatinin 17.30 civarına kadar gerilemesi nedeniyle ilgili yarışları daha önceden ilan edilen program ve zaman çizelgeleri dahilinde yapabilmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öte yandan insan sağlığının her şeyden önce geldiği bir bakış açısı çerçevesinde, salgının durumunun bu şekilde kötüye gittiği bir ortamda, ilgili yarışmaları düzenlemenin; gerek sporcularımız, gerek takım çalışanlarımız gerek görevlilerimiz, gerekse medya mensupları açısından hastalığın bulaşma riskinin artmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca son üç hafta içinde Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki vaka sayılarında önemli bir artışın olduğu da üzülerek takip edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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