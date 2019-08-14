Otomobil şarampole yuvarlandı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvalanan otomobilde bulunun 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvalanan otomobilde bulunun 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Siverek Karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana gelir. Kahta istikametinden Siverek istikametine giden Osman Tatar, yönetimindeki 63 NR 262 plakalı otomobil Kahta Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Tatar ile otomobilde bulunan Necibe Tatar, Medine Tataryaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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