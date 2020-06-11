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Aktüel

Otomobil istinat duvarından uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:00:40 -
Otomobil istinat duvarından uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (20) idaresindeki 41 ADZ 511 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yol kenarında bulunan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ö.K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ö.K. hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


İsmi öğrenilemeyen yaralı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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