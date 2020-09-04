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Aktüel Otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Aktüel

Otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 04:08:17 -
Otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Mehmet Doruk yönetimindeki 34 RL 8958 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek önce refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü ve yanındaki Çetin Daşan yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Daşan, ekipler tarafından çıkartılarak özel bir hastaneye, sürücü de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Daşan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Karabük-Kastamonu yolu, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Otomobili inceleyen polis ekipleri, içinde çok sayıda alkol şişesi ve bir silah buldu.

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