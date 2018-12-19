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Otobüs ve metroda kredi kartı dönemi

Ankara'da metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve özel halk otobüslerinde kredi kartlarıyla seyahat uygulamasına geçildi. Vatandaşlar böylece temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını okutarak seyahat edebilecek.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:50
Otobüs ve metroda kredi kartı dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarında kredi kartlarıyla seyahat uygulamasına geçti. Vatandaşlar artık temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını Ankarakart validatörlerine okutarak tek biniş ücreti olan 3 TL karşılığında seyahat edebilecek. Yeni sistemin tanıtımı bugün Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, işbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da katıldığı törende imzaladı.

Uygulamanın denemesine başladıklarını 1 Ocak’ta tamamen sisteme geçileceğini belirten Mustafa Tuna şunları söyledi:

'Ankarakart bulmayla uğraşmayacaklar'

Ankaramıza gelen misafirlerimiz ve turistlerimiz Ankarakart’ı temin edecek yeri arama ve bulmayla uğraşmayacak. Cebindeki kredi kartı veya bankamatik kartıyla tek binişlik ücret olan 3 lirayla bu ulaşım hizmetini almış olacak. Büyük bir rahatlık getirmiş oluyoruz.

Başkan Tuna, mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO) Ankarakart sistemine geçişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü en kısa sürede geçileceğini belirtti.

''Yüzde 70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi''

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da “Türkiye’de vatandaşlarımıza toplu taşımada neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. Yüzde 70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile temassız kart kabulü uygulamasını Ankara’da başlatıyoruz. Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Chicago, St. Petersburg gibi çok az kentte yapılabilmiş durumda” diye konuştu.

İmza töreninin ardından EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Büyükşehir hizmet binası önündeki EGO otobüsüne binerek validatöre temassız kredi kartı okuttu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:50
  1. Ankara
  2. toplu taşıma
  3. belediye otobüsü
  4. metro
  5. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  6. Ankaray
  7. EGO otobüsleri
  8. Balamir Gündoğdu
  9. Yiğit Çağlayan
  10. Ceyhun Kazancı
  11. Mustafa Tuna
  12. Ankarakart

YORUM YAZ

  • akla bak yaakla bak ya56 dk önce
    temassız kart mı ? Cebinde POS MAKİNESİ ile metroda akşama kadar soyguncular dolaşır artık
  • BünyaminBünyamin1 sa önce
    Yeter artık.Tüm uygulamalarınız SERMAYE lehine.Ben her toplu taşıma aracına binişimde FİNANS SEKTÖRÜNÜ fonlamak zorunda mıyım.Ayıptır,ayıp.Dünya Milii geliri 87 Trilyon Dolar.Bundan ilk payı Silah Sektörü alıyor.İkinci sırada FAİZ var.Amacınız faizi ilk sıraya çıkarmak mı?.Ankara Belediyesi seçimden önce (Ankara'nın gideceğini bildiği için) millete FAİZ KAZIYI çaktıktan sonra gitmek istiyor,anlaşılıyor.(Milleti Enayi sananlara)

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