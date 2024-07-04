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Yerel Kamyon köprüden düştü: 1 ölü
Yerel

Kamyon köprüden düştü: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-04 10:36:00 - 2024-07-04 10:40:42
Kamyon köprüden düştü: 1 ölü

Osmaniye'de kamyon köprüden düştü. Kazada şoför hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon köprünün altından geçen yola düştü. Kazada kamyon şoförü Vehbi S. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Düziçi gişeleri mevkilisinde meydana geldi. Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan yola uçtu. Kazada şoför Vehbi S. hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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