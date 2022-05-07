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Yerel Oto fareleri enselendi
Yerel

Oto fareleri enselendi

Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:01:00 -
Oto fareleri enselendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta içerisinde çalınan 3 otomobilin sahipleri tarafından yapılan ihbar sonucu harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı.

Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu A.Ö., E.S., Y.P., K.M. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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