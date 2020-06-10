  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:02:49 -
Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 74 yaşındaki kadın, drone ve iz bulucu köpeklerle aranıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Bozkuyu Köyü Hacıçolaklar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 74 yaşındaki Emine Çolakerol, eve geri dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Evin ve köyün çevresinde yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Çolakerol'un kaybolduğu yerin yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaşlı kadını drone ve köpekler kullanarak arama çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı