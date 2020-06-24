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Osmaniye Valisi Yılmaz’dan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:31:35 -
Osmaniye Valisi Yılmaz’dan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağlarına hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"yi ziyaret etti.

Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile hakim tepelerde görev yapan özel harekat polislerine ziyarette bulundu.

Özel harekat polisleriyle sohbet eden Yılmaz, "Bayraktepe'nin kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için arama, tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini sürdüren özel harekat polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Osmaniye'de, "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran Amanos Dağlarına hakim iki tepede özel harekat polisleri "vatan nöbeti"ni 7 gün 24 saat sürdürüyor.

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