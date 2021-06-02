Osmaniye deprem fay hattı nereden geçiyor? Osmaniye deprem fay hattı sorgula

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden alınan haritaya göre Düziçi ve yakın çevresinin 1. derece deprem bölgesi olduğu anlaşılıyor. Bu anlamda özellikle fay hattının geçtiği köyler ve mahalleler şu şekilde sıralanmaktadır; Yarbaşı, Karacaören, Çamiçi, Üzümlü, Karşıyaka, Boğaziçi, Merkez, Haruniye, Yeniceharuniye, Gökçayır, Çitli, Çotlu, Kuşçu, Karagedik, Delihaliller, Hıdırlı, Karakuyu, Çerçioğlu, Pirsultanlı, Gümüş, Güzelyurt, Oluklu Çunur, Dümbürdek, Abacılar, Bayındırlı, ibişler, Karaguz, Köleli, Elbeyli, Alibozlu.

Bu sonuçlar bize gösteriyor ki Düziçi’nin tamamı her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Bu gün Elazığ’da gerçekleşen deprem yarın Düziçi’nde gerçekleşebilir. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi zorunludur.

Düziçi’nin jeolojik yapısına baktığımızda genç bir yapıda olduğunu ve özellikle Düziçi merkez mahallelerin alüvyon dolgu üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda şiddetli bir depremde öncelikle yüksek yapılar başta olmak üzere binaların büyük hasar görmesi öngörülmektedir. Bu sebeple dikey yapılaşma yerine daha çok az katlı ve yatay olarak şehrin planlanması Düziçi halkının can ve mal güvenliği açısından daha iyi olacağı açık olarak görülmektedir.

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,

Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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