Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecini sürdürüyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin büyüme ve yükseliş sürecini bu dönemde de arttırarak sürdürdüklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli hedeflerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı ziyaret etti. Burada Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve yönetim kurulu üyelerini karşıladığı Yağcı, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, yaptıkları faaliyetlerin bilgisini verdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Köylerimiz ve ilçe merkezimiz için yapılacak tüm yatırımlarda Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık, İlçe Başkanımız Şaban Güdem bir bütün olarak hareket ediyoruz. Milletvekilimiz Selim Yağcı, Osmaneli yatırımları ve hedefleri için Ankara’da bakanlıklara sunduğumuz projelerimizi destekliyor. Sonuçları da kısa sürede proje desteği alıyoruz. Bu hafta açıkladığımız büyük ölçekli bir çelik fabrikası yatırımımızın yanında, yine aynı büyüklükte ikinci bir yatırımımız için milletvekilimiz bu gece müjdeyi verdi. İnşallah o yatırımla da ilgili önümüzdeki günlerde yer tahsilsisi gerçekleşecek. Osmaneli ve köyleri için Korona virüsle (Covit-19) mücadelemizi en üst seviyede tutarken, yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz. Osmaneli bu büyük tesisle ve gelecek ikinci bir yatırımla kimsenin tahmin edemeyeceği büyümeyi gerçekleştirecek. Hep birlikte hizmetleri çok daha yukarı çekme gayreti içinde olacağız" dedi.