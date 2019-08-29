Oruçreis'ten Doğu Akdeniz çıkarması! Fırkateynler eşlik ediyor Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemisinin ardından Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e giden Oruç Reis araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynler ve hücumbotları eşlik ediyor.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruç Reis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi. Bakanlık, Oruç Reis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı. Bay Kemal'den akla zarar Doğu Akdeniz çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Nevşehir'de düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmasında Doğu Akdeniz ile ilgili akla zarar sözler sarf etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, peki Türkiye neden yok?" sözleriyle eleştiren Kılıçdardoğlu, ülkesinin kritik bölgede 3 gemiyle önemli çalışmalar yaptığından bi haber olduğunu gözler önüne sermişti.

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