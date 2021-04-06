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İSLAM Oruçluyken regl olanın orucu bozulur mu?
İSLAM

Oruçluyken regl olanın orucu bozulur mu?

Regl olunca oruç bozulur mu? Birçok kadın niyetlendikten sonra gün içinde regl olursa orucunun bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki, regl olanın orucu bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:59:00 -
Oruçluyken regl olanın orucu bozulur mu?

Ramazan ayında kadınların pek çoğu regl olunca oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki, regl olanın orucu bozulur mu?

Oruçluyken regl olanın orucu bozulur mu?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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