Ülkemizde 17 milyonu aşkın doz korona aşısı yapıldı. Aşılama çalışmaları aynı hızla sürüyor. Önümüzdeki günlerde ramazan ayı başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi, ramazan ayında aşı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, oruçluyken aşı yaptırılır mı?

Oruçluyken korona aşısı olunur mu? Korona aşısı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Kocatepe Cami Konferans Salonu'nda ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" açıklamasında bulundu.