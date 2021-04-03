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İSLAM Oruç kefareti nedir? Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?
İSLAM

Oruç kefareti nedir? Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?

Ramazan ayına az bir süre kala İslam aleminde büyük bir heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar bazı soruların yanıtlarını arıyor. İlk defa oruç tutacak kişiler, bazı detayları merak ediyor. Oruç kefaretinin ne demek olduğunu araştıran Müslümanlar, hangi durumlarda oruç kefaretinin gerekli olduğunu da merak ediyor. Peki, oruç kefareti nedir? Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:30:00 -
Oruç kefareti nedir? Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İslam aleminde büyük heyecan yaşanmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, bazı soruların yanıtlarını da merak etmeye başladı. Bunlardan biri de oruç kefaretine ilişkin oldu. Peki, oruç kefareti nedir? Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?

Oruç kefareti nedir?

Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması nedeniyle bir ceza olarak, Ramazan dışında peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması anlamına gelir.

Hangi durumlarda oruç kefareti gereklidir?

Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç bozulmaktadır. Bozulan orucun ardından kaza orucu tutmak gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayrıca kefaret orucu tutulması gerekmektedir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile ödemeye sağlığı elvermeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurmalıdır. Âdet hâlinde bulunan kadınlar, bu günlerinde kefaret oruçlarına ara verebilir. Bu durumlarından çıkar çıkmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlamaları gerekir.

Şafii mezhebine göre mazeretsiz olarak Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulması halinde kefaret değil, sadece kaza gerekmektedir.

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