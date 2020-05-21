Ortaya çıktı! İBB’de büyük bir soygun daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) büyük bir soygun daha yaşanıyor. Osmanlı’dan kalan bir ormanı yeni kurmuş gibi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'çevre düzenlemesi' adı altında pazarlık usulüyle 26 milyon 600 bin liralık bir ihale yaptığı ortaya çıktı.

Osmanlı döneminden kalma Sarıyer Hacıosman Korusu’nun adını değiştirerek kendisinin yeni yaptığı imajını oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı büyük uyanıklık ortaya çıktı.

Seçimler sırasında “İstanbul’da tasarruf yaparak bütçesini iki katına çıkaracağını ve şehri sorunsuz yöneteceği” vaadiyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu, görevde bir yılı dolmadan 16 milyar lira civarında borçlanmaya gitti. Henüz İstanbul’a bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu’nun bu paraları nereye harcadığı merak konusu olurken, bugün İBB’den şok bir belge ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Hacıosman Korusu’nu sanki kendisi yapmış imajını oluşturmak için Belediye Meclisi’nden izin almadan ismini değiştirdiği ve daha sonra bu koru ile milyonlarca liralık ihale yaptığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun İstanbul’un en düzgün ve sorunsuz olan tarihi korunun yollarının ve bakımının yapılacağına dair 26 milyon 600 bin liralık pazarlık usulü ile ihale yaptığı ortaya çıktı.

Hacıosman Korusu’nun adını İBB Meclisinden izin almadan Atatürk Ormanı olarak değiştiren ve tabela diken İmamoğlu, bu yöntemle koruyu kendisinin kurduğu imajını oluşturmaya çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri ve tesisleri kendisi yapmış gibi bir imaj oluşturarak yeniden açıyor. haber365'in haberine göre; İmamoğlu’nun bu komik hallerinin, CHP’liler tarafından bile tiksinti ile karşılandığı öğrenildi.