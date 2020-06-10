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Aktüel

Ortaokulda yangın paniği

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bir ortaokulun çatısında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:12:04 -
Ortaokulda yangın paniği

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Ekipler yaklaşık 2 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken, okulun kundaklama ihtimali araştırılıyor.



Nizip Namık Kemal Ortaokulu’nun çatı katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Okulun çatısını tamamen kaplayan alevlere olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. İlçedeki tüm itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saattir süren çalışmalarına rağmen henüz yangın söndürülemezken, Gaziantep’ten de destek istendi. Okulların kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın önlendiği belirtilirken ekipler kundaklama ihtimalini araştırıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise okulların tüm kapılarının kapalı olması nedeniyle kundaklama ihtimalinin mümkün gözükmediğini, sebebin ise araştırıldığını kaydetti.

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