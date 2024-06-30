Ortalık savaş alanına döndü! Patlama yerinden yeni görüntüler
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi, 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.
Ayrancılar Mahallesi'nde bir lokantada patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sanayi tipi bir tüpün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı lokanta önünde geniş güvenlik önlemi aldı.