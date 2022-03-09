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Dünya Ortalık karışacak! ABD'den Rusya'ya kripto para darbesi!
Dünya

Ortalık karışacak! ABD'den Rusya'ya kripto para darbesi!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın kripto paralara erişimini engellemenin yollarını araştırmakta olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:44:00 -
Ortalık karışacak! ABD'den Rusya'ya kripto para darbesi!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın kripto paralara erişimini engellemenin yollarını araştırmakta olduğunu söyledi.

Nuland, "Bu tehlikeli gelir akışını kapatmak için neler yapabileceğimizle ilgili sadece kendimiz değil, Avrupalı müttefik ve ortaklarımızla birlikte araştırıyoruz" dedi

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