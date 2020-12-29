Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde

Hali hazırda koronavirüs salgınıyla boğuşan dünyayı alarma geçirdi. Salgından daha ciddi bir tehlikenin kapıda olduğuna dair uyaran uzmanlara göre Rusya'nın bu adımı atması kesinlikle engellenmeli.

Kan donduran iddia

Uzmanlar, Rusya'nın ölümcül Ebola virüsünü bir proje kapsamında ölümcül bir biyolojik silah olarak kullanacak olmasından korkuyor. Salisbury Novichok zehirlenmeleriyle bağlantılı olan Moskova FSB istihbarat teşkilatının 68240 numaralı biriminin, Toledo kod adlı programın arkasında olduğu düşünülüyor.Hastalıklar yıkıcı salgınlara neden olmuş, organ yetmezliğine ve ciddi iç kanamaya yol açmıştı.

Eski bir İngiliz askeri istihbarat çalışanı, Moskova'nın hastalıkları incelemenin ötesine geçip, Toledo programı aracılığıyla hastalığı nasıl silah olarak kullanabileceğini araştırmasından korkuyor.

Toledo, İspanya'da vebadan harap olmuş bir şehir. Ohio'da 1918'de büyük bir grip salgını gören bir şehir de bu ismi paylaşıyor.Kar amacı gütmeyen OpenFacto örgütünden müfettişler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'nadir ve ölümcül' patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini söylüyorlar.

Moskova'nın 48. Merkez Araştırma Enstitüsü, ölümcül sinir ajanı Novichok'un geliştirilmesine yardımcı olan 33. Merkez Araştırma Enstitüsü ile bağlantılı.Novichok, 2018'de Salisbury'de eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı zehirlemek için kullanıldı.

Raporlara göre, ABD her iki enstitüyü de 'biyolojik silahlar için araştırma yapma ihtimali nedeniyle' yaptırımlarla vurdu.48. kurumun, Toledo programının öncülüğünü yapan FSB ünitesi 68240'a veri sağladığı bildiriliyor.

Bir kaynak The Mirror'a şunları söyledi: "Hem Rusya hem de Birleşik Krallık'ta Novichok gibi silahlara karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmek için biyolojik ve kimyasal savaşları inceleyen laboratuvarlar var."

Ölümcül bir silah

Ancak kaynak, Rusya'nın, Novichok da dahil olmak üzere İngiltere sokaklarında bu tür yıkıcı silahları kullanmaya açık olduğunu zaten kanıtladığını vurguladı.

"Bu, Rusya'nın potansiyel olarak Ebola ve Marburg hakkındaki araştırmalarını hızlandırması ve ölümcüllüğünü bir silah olarak değerlendirmesi anlamına gelebilir." Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsünü yüzde 88 ölüm oranıyla 'oldukça ölümcül bir hastalık' olarak tanımlıyor. Hastalık 1967 yılında, Almanya'da Marburg ve Frankfurt'ta, Sırbistan'da da Belgrad'da iki büyük salgına yol açtı

Hastalığın, laboratuvar araştırması için Uganda'dan getirilen Afrika yeşil maymunlarından geldiğine inanılıyor o zamandan beri Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerde salgınlar oldu.

Ebola'nın ölüm oranı yüzde 50 ve hem içten hem de gözlerden, kulaklardan ve ağızdan ciddi kanamalara neden olabiliyor.2014 ile 2016 arasındaki salgında 11 binden fazla kişi hayatını kaybettiBu ayın başlarında, İngiltere Savunma Bakanı, Rusya'nın İngiltere sokaklarında ikinci bir kimyasal silah saldırısıyla binlerce kişiyi öldürebileceğini açıkladı.