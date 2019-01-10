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Ortak Tepki Platformu kuruldu

Milli ve manevi değerlerimize karşı tahkir edici bir tutum kullanan dijital medya teröristlerinin iftiralarına cevap verecek ve hesaplarını kapattıracak Ortak Tepki Platformu kuruldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:15

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Sosyal medya üzerinden Müslüman Türk milletinin değerlerine hakaret savuranlara karşı yasal çerçevede hareket edecek bir oluşum meydana geldi. Milli ve manevi değerlerimize karşı tahkir edici bir tutum kullanan dijital medya teröristlerinin iftiralarına cevap verecek ve hesaplarını kapattıracak Ortak Tepki Platformu kuruldu. Bir avuç samimi insanın bir araya gelmesiyle kurulan Ortak Tepki Platformu, sosyal medya üzerinden inançlarımıza ve değerlerimize dil uzatanların hesaplarını şikayet edecek ve ceza almaları için müşterek çalışacaklar. Ortak Tepki Platformu’ndan bir yazılı açıklama yayımlayarak kuruluş amaçlarını kamuoyuna duyurdu. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada İslami değerler alay konusu yapılmaya çalışılıyor. ‘Saygı’ çığırtkanlığı yapan insanların kutsal değerlerimizle saygısızca alay ettiğini görüyoruz. Ortak Tepki Platformu adı altında yaptığımız çalışmalar; değerlerine sahip çıkmak isteyen insanları bir çatı altında toplama çalışmasıdır. Bu konuda hassasiyet sahibi olunmasını bir görev biliyor hassasiyeti olan her insanı destek için bekliyoruz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:15
  1. İstanbul
  2. Sosyal medya
  3. Müslüman Türk milleti
  4. dijital medya
  5. dijital medya teröristleri
  6. Ortak Tepki Platformu

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