Ortak özellikleri bu: İlker Başbuğ da kıvırdı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan röportajında skandal bir 'darbe' imasında bulundu. "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı." diyen Başbuğ, demokraside askerin tehdidine erken seçimle direnilebileceğini söyledi.

Başbuğ'un avukatından açıklama

Skandal ifadeler kullanan İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, gelen tüm tepkileri takip ettikten sonra gün sonunda bir açıklama yaptı. Kıvırma yöntemine başvuran Başbuğ'un avukatı, "Müvekkilimiz sayın Başbuğ, 15Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir." iddiasını öne sürdü.

'Asılsız suçlamalar' söylemine sığındı

Açık ifadeleri inkar eden Sezer, 'asılsız suçlamalar' söylemine sığınarak şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs'ı Cumhuriyet’in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir."

'Menderes erken seçime gitse darbe olmazdı'

Başbuğ'un ifadeleri şöyleydi:

"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, 'Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım' deyince, Adnan Menderes'in cevabı 'derhal' olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu."