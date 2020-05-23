  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kovid-19 endişesiyle acil servise gitmekten çekinmeyin' uyarısı

Diyabet hastalarına 'bayramda şerbetli tatlılardan uzak durun' uyarısı

Küresel iş birliğinden büyük güç rekabetine ABD'nin yeni dünya düzeni tasavvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
için kalan
Aktüel

Ortaca’da orman yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına ılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:32:58 -
Ortaca’da orman yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına ılındı.


112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı havadan iki helikopterin de müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı