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Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

2020 ODTÜ 2 yıllık bölümler |Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci internette kaç puanla hangi bölüme girmeleri gerektiğini araştırıyor. Pek çok öğrenci “Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2020 2 yıllık bölüm taban puanları”, 2020 ODTÜ 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralamaları kontenjanları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:18:00 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci kaç puanla hangi üniversiteye yerleşebileceğini inceliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2020

ODTÜ Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Teknik Programlar Bölümü adlı tek bir bölümü bulunmaktadır. 1989 yılındaki kuruluşundan 2002 yılı Ağustos ayına kadar Bölüm, Endüstriyel Otomasyon (mekanik), Kaynak Teknolojisi ve Gıda Teknolojisi Programları ile faaliyet göstermiştir. 2002 yılında, 4702 Sayılı Kanun uyarınca Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulamasının başlatılmasıyla, ODTÜ Meslek Yüksekokulu yalnızca ikinci öğretime öğrenci kabul eden bir yüksekokul haline gelmiştir. İkinci Öğretimde, Elektronik Teknolojisi Programı bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

ODTÜ bölümleri taban puanları ve kontenjanları için görsele tıklayınız

 

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