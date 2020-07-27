Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci kaç puanla hangi üniversiteye yerleşebileceğini inceliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bölümleri 2020

ODTÜ Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Teknik Programlar Bölümü adlı tek bir bölümü bulunmaktadır. 1989 yılındaki kuruluşundan 2002 yılı Ağustos ayına kadar Bölüm, Endüstriyel Otomasyon (mekanik), Kaynak Teknolojisi ve Gıda Teknolojisi Programları ile faaliyet göstermiştir. 2002 yılında, 4702 Sayılı Kanun uyarınca Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulamasının başlatılmasıyla, ODTÜ Meslek Yüksekokulu yalnızca ikinci öğretime öğrenci kabul eden bir yüksekokul haline gelmiştir. İkinci Öğretimde, Elektronik Teknolojisi Programı bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

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