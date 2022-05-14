Örnek davranış: Silopi’de ilkokul öğrencileri proje kapsamında ağaç dikti

Silopi Milli Egemenlik İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sevinç Güneş’in Minik Tiyatrocular İş Başında e-Twinning Projesi kapsamında okulda tiyatro gösterimi yapılmıştı. Tiyatro gösterisinden elde edilen gelir ile okul bahçesine ağaç dikimi için TEMA Vakfı ile girişim yapıldı.

Okul bahçesinde şenlik havasında yapılan ağaç dikimi etkinliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Kaymakamı Eşi Eda Kuruca öğrenciler ile birlikte ağaç dikti.

Ağaçlara su verilmesinin ardından öğrencilere TEMA Vakfı tarafından Bir Orman kitabı hediye edildi.

Okulun öğrencilerinden Gülbahar İlker, “Arkadaşlarımız Pinokyo gösterisi ile kazandıkları bilet paraları ile Tema Vakfından getirdikleri ağaçları diktik. Çok eğlendik. Arkadaşlarımız sayesinde okulun bütün öğrencileri eğlendi. Onlara minnettarız. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Tema vakfı olarak okullarda doğa eğitimi vererek çocuklara doğa sevgisi kazandırmaya çalıştıklarını belirten TEMA Vakfı Silopi Temsilcisi Nesrin Ecer, “Öncelikli amaçlarımızdan biri budur. Sevinç Güneş öğretmenimizin minik tiyatrocular işbaşında e-Twinning projesi kapsamında elde edilen gelirlerle yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılım sağladık. Doğanın sanatla buluştuğu harika bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Sevinç Güneş ise şunları söyledi:

"Uluslararası bir platform olan e-Twinning programına yazdığım Minik Tiyatrocular işbaşında e-Twinning projesi sebebiyle burada bir ağaçlandırma yaptık. Aslında çocuklar yoluyla sanatı doğaya aktardık. Bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimizin oluşturduğu tiyatro gösterisinin neticesinde elde ettiğimiz geliri TEMA Vakfı aracılığı ile okulumuzun ağaçlandırmasında harcadık" (İLKHA)