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Aktüel Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:29:00 -
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin baraj bölgesindeki ormanlık alanda define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler S.A. (47), R.A. (45) ve İ.B'yi (41) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 2 maden arama dedektörü, 1 derinlik ölçme radarı ve çeşitli aletler ele geçirdi.

Ekipler gözaltına aldıkları şüphelileri jandarmaya götürdü.

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