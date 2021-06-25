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Yerel Ormana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi
Yerel

Ormana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan denetimde 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 23:59:00 -
Ormana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kayrak Mahallesi Kocaoluk mevkiinde saat 17.00 sıralarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9'uncu JASAT Timi tarafından ortak yapılan istihbarı çalışmalar ve drone ile yapılan arazi kontrolü esnasında ormanlık arazide bakımları yapılmış, boyları 80-160 santimetre arasında değişen 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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