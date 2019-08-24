Orman yangınlarına kısa sürede müdahale Türkiye’yi 1. sıraya yükseltti

Türkiyeorman yangınları konusunda 14 dakikanın altında gerçekleştirdiği müdahale süresi ve ortalama 2.8 yanan hektar alanla Akdeniz ülkeleri arasında 1. sırada bulunuyor.

Akdeniz ülkelerinde bulunan hava aracı sayısı ve yanan alan ortalamalarında Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa’nın hava aracı sayısının Türkiye’den daha fazla olmasına karşılık, yangın başına düşen ortalama yanan ormanlık alanların, Türkiye’den kat kat daha fazla olduğu uluslararası raporlarla tescillendi. Ayrıca yangın başına ortalama yanan ormanlık alanın 3.2 hektar olduğu Fransa’nın Türkiye’ye kıyasla yangın söndürme hava gücü sayısının iki katından daha fazla olduğu da raporlara yansıdı.

Türkiye en az alanla birincisırada yer alıyor

European Forest Fire Information System (EFFIS) raporlarından derlenen istatistiki verilere göre; 2019’da Yunanistan’ın CL-415 tipi 7 uçağı, CL-215 tipi 11 uçağı ve 16 adet helikopteri toplamda 34 hava aracı bulunuyor. İtalya’nın CL-415 tipi 19 uçağı, 17 adet helikopteri ile toplamda 36 hava aracı, İspanya’nın CL-415 tipi 3 uçağı, CL-215 tipi 14 uçağı, 15 adet Aır Tractor uçağı ve 23 adet helikopteri ile toplamda 55 hava aracı mevcut. Fransa, CL-415 tipi 14 uçağı, Dash-8 tipinde 3 uçağı, 9 adet Aır Tractor uçağı ve 40 adet helikopteri ile toplam 66 hava aracıyla listede 1 sırada yer alıyor. Türkiye’nin ise sadece 30 helikopteri bulunurken 2,8 hektarlık yangın başına düşen ortalama alanla Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.Fransa onca hava aracına sahip olmasına rağmen 3.2 alanla ikinci, İspanya 8.3 ile üçüncü, İtalya 12.5 dördüncü , Yunanistan 27,2 hektar ortalama alanda beşinci sırada bulunarak yangın alanlarıyla Türkiye’nin gerisinde kalıyor.

14 dakikanın altında müdahale ediliyor

Bu veriler ışığında Türkiye’de yangın ihbarı alındıktan sonra yangın söndürme uçağının olmamasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yangın mahalline intikalinin çok hızlı olması, 14 dakikadan az bir sürede yangın noktasına ulaşılması ve hemen çalışmalara başlanılması gibi unsurlar, yanan alanların daha az olmasına yani; yangının yayılmamasına etki ediyor. Orman Genel Müdürlüğü helikopter ve uçak kullanımının yaygınlaştırılması için toplam 3 bin 600 yapay göl ve göletler de oluşturmuş durumda hazır bekletiliyor. Bu göllerden helikopterler su alarak yangın mahalline gidiyor ve hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor. Uçakların havalanması için de 2.2 kilometrelik pistlere yada bu mesafede bulunan yüksek su kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de uçakların kalkması ve su alabilecekleri pistler ile su alanları bulunuyor.

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Tarım ve Orman Bakanlığı uçak filosunu kuracak

Türk Hava Kurumu’nun (THK) 2018 yılından itibaren uçak filosunu teknolojik anlamda yenilemeyip bunun üzerine ihalelerde yüksek teklif vermesi sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın söndürme hava aracı filosuna yangın uçakları katmak için Japonya ile görüşmelere Mayıs ayında başladı.Bakan Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Mayıs ayındaki Japonya ziyaretinde 6 adet yangın söndürme uçağı alımı konusunda mevkiidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye ile Japonya arasındaki bu görüşmeler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ekseninde sürüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye, 2021 yılında yangın söndürme uçaklarını almaya başlayacak. Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürmeye yönelik alacağı uçakları filosuna katmış olacak.